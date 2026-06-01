Warten mit voller Windel: „So was geht gar nicht“

„Wir sehen die enorme Belastung, aber ...“

Szenenwechsel. Einer anderen Familie ist der Wechsel geglückt: „Die Pädagoginnen sind total engagiert!“ Im ersten Kindergarten schien die Zeit zu fehlen – selbst für Aufgaben wie das Wickeln des Kindes (3). „Auf einmal hieß es, dass wir unser Kind zu Mittag abholen müssen, weil es ab da nicht mehr gewickelt werden könne. Wir waren wie vor den Kopf gestoßen.“