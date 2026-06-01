So wärmen sich Scooter & Co. für Schladming auf

„Kaiserliches“ in Schladming

Auch bei Roland Kaiser (74) darf man davon ausgehen. Ob er mit dem eigenen Sportflugzeug – er besitzt den Pilotenschein – zu seiner einzigen Österreich-Show heuer anreisen wird? Gut möglich. Fix ist, Rainhard Fendrich (71) bringt am Samstag alle seine Hits und sogar ein neues Album mit in die Steiermark und klatscht quasi mit Opernweltstar Plácido Domingo (85) ab. Der wird am Sonntag die Party abrunden – ab dann ist der Sommer in der Region offiziell eingeläutet!