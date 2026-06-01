So wärmen sich Scooter & Co. für Schladming auf

Nach dem Sensations-Erfolg des Winter-Openings mit den Backstreet Boys will die Region Schladming-Dachstein ab Mittwoch nachlegen. Dazu holt man ein Star-Ensemble ins Planai Stadion. Bis Sonntag treten dann hintereinander Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo auf.
Unvergessen sind die Bilder, als Top-Eventveranstalter Klaus Leutgeb 2025 die Backstreet Boys nach Österreich lotste, wo die Herren die Wintersaison der Region Schladming und Dachstein eröffneten. Ab Mittwoch wird an selber Stelle im Planai Stadion der Sommer willkommen geheißen. Mit fünf Show-Acts, die hintereinander auftreten werden.
Urlaub vor Mega-Party
Den Start am Mittwoch machen Scooter mit Frontmann H. P. Baxxter (62). Der akklimatisierte sich in den Tagen zuvor, als er mit einem seiner britischen Oldtimer um den Wörthersee herum unterwegs war. Sonderwünsche äußerten er und seine Mannen im Vorfeld aber nicht.
Für Eventmanager pflegeleicht dürfte auch Sarah Connor („Let’s Get Back To Bed Boy“) sein. Die 45-jährige Sängerin wird am Feiertag den Fans einheizen. Davor war sie mit ihren Kindern im Vatikan auf Urlaub – erholt dürfte die Frau für ihren Auftritt also sein.
„Kaiserliches“ in Schladming
Auch bei Roland Kaiser (74) darf man davon ausgehen. Ob er mit dem eigenen Sportflugzeug – er besitzt den Pilotenschein – zu seiner einzigen Österreich-Show heuer anreisen wird? Gut möglich. Fix ist, Rainhard Fendrich (71) bringt am Samstag alle seine Hits und sogar ein neues Album mit in die Steiermark und klatscht quasi mit Opernweltstar Plácido Domingo (85) ab. Der wird am Sonntag die Party abrunden – ab dann ist der Sommer in der Region offiziell eingeläutet!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.