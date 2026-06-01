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Vatikan und Wörthersee

So wärmen sich Scooter & Co. für Schladming auf

Adabei Österreich
01.06.2026 20:00
(Bild: Krone-Collage/Sepp Pail/Andreas Graf)
Porträt von Norman Schenz
Von Norman Schenz

Nach dem Sensations-Erfolg des Winter-Openings mit den Backstreet Boys will die Region Schladming-Dachstein ab Mittwoch nachlegen. Dazu holt man ein Star-Ensemble ins Planai Stadion. Bis Sonntag treten dann hintereinander Scooter, Sarah Connor, Roland Kaiser, Rainhard Fendrich und Plácido Domingo auf. 

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Unvergessen sind die Bilder, als Top-Eventveranstalter Klaus Leutgeb 2025 die Backstreet Boys nach Österreich lotste, wo die Herren die Wintersaison der Region Schladming und Dachstein eröffneten. Ab Mittwoch wird an selber Stelle im Planai Stadion der Sommer willkommen geheißen. Mit fünf Show-Acts, die hintereinander auftreten werden.

Urlaub vor Mega-Party
Den Start am Mittwoch machen Scooter mit Frontmann H. P. Baxxter (62). Der akklimatisierte sich in den Tagen zuvor, als er mit einem seiner britischen Oldtimer um den Wörthersee herum unterwegs war. Sonderwünsche äußerten er und seine Mannen im Vorfeld aber nicht.

Für Eventmanager pflegeleicht dürfte auch Sarah Connor („Let’s Get Back To Bed Boy“) sein. Die 45-jährige Sängerin wird am Feiertag den Fans einheizen. Davor war sie mit ihren Kindern im Vatikan auf Urlaub – erholt dürfte die Frau für ihren Auftritt also sein.

Placido Domingo tritt am Sonntag zum GRande Finale in Schladming auf.
Placido Domingo tritt am Sonntag zum GRande Finale in Schladming auf.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Kult-Barde Rainhard Fendrich kommt mit seinen Hits und einem neuen Album im Gepäck in die ...
Kult-Barde Rainhard Fendrich kommt mit seinen Hits und einem neuen Album im Gepäck in die Steiermark.(Bild: Pascal Riesinger)
Roland Kaiser beim Summer-Opening: 2026 wird dieser Auftritt sein einziger in Österreich sein.
Roland Kaiser beim Summer-Opening: 2026 wird dieser Auftritt sein einziger in Österreich sein.(Bild: Frank Embacher)
Kurz vor dem Auftritt im Planai Stadion war Sarah Connor noch auf heiligem Boden mit ihrer ...
Kurz vor dem Auftritt im Planai Stadion war Sarah Connor noch auf heiligem Boden mit ihrer Familie.(Bild: JOYN/Julian Mathieu)
Mit seinem Oldtimer war Scooter-Frontmann H. P. Baxxter zuvor am Wörthersee unterwegs.
Mit seinem Oldtimer war Scooter-Frontmann H. P. Baxxter zuvor am Wörthersee unterwegs.(Bild: PhilippNürnberger )

„Kaiserliches“ in Schladming
Auch bei Roland Kaiser (74) darf man davon ausgehen. Ob er mit dem eigenen Sportflugzeug – er besitzt den Pilotenschein – zu seiner einzigen Österreich-Show heuer anreisen wird? Gut möglich. Fix ist, Rainhard Fendrich (71) bringt am Samstag alle seine Hits und sogar ein neues Album mit in die Steiermark und klatscht quasi mit Opernweltstar Plácido Domingo (85) ab. Der wird am Sonntag die Party abrunden – ab dann ist der Sommer in der Region offiziell eingeläutet!

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