Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlau schlummern

15 Minuten länger schlafen lohnt sich für Teenies

Regeneration & Schlaf
19.04.2026 15:00
Acht bis zehn Stunden Schlaf pro Nacht wären für Teenager ideal. Die meisten Jugendlichen ...
Acht bis zehn Stunden Schlaf pro Nacht wären für Teenager ideal. Die meisten Jugendlichen bleiben deutlich darunter.(Bild: Rawpixel Ltd.)
Porträt von Monika Kotasek-Rissel
Von Monika Kotasek-Rissel

Eine Viertelstunde mehr Schlaf – klingt nach wenig, kann aber bei Jugendlichen erstaunlich viel bewirken. Eine aktuelle Studie zeigt nämlich: Wer 15 Minuten länger schlummert, darf sich über eine bessere Gehirnleistung und Konzentration sowie stärkere kognitive Fähigkeiten freuen. Das zahlt sich doch aus!

0 Kommentare

Wer hätte gedacht, dass der Weg zum schlaueren Teenager nicht (nur) über Nachhilfe, sondern über ein paar Minuten mehr im Bett führt? Eine aktuelle Studie legt genau das nahe: Schon eine zusätzliche Viertelstunde Schlaf kann die Gehirnfunktion von Jugendlichen messbar verbessern.

Dabei sind sich Fachleute längst einig: Acht bis zehn Stunden Schlaf pro Nacht wären für Teenager ideal. Schließlich ist die Jugend eine Hochphase für die Entwicklung des Gehirns. Doch die Realität sieht leider anders aus. Selbst die „Langschläfer“ der Studie kamen im Schnitt nur auf etwas mehr als sieben Stunden – von der Empfehlung also deutlich entfernt.

Um das Schlafverhalten möglichst genau zu erfassen, griff das Forschungsteam nicht auf Befragungen zurück, sondern auf Daten der größten US-Langzeitstudie zur Gehirnentwicklung und Kindergesundheit. Dafür trugen Jugendliche Fitnesstracker, die ihr Schlafverhalten aufzeichneten. Die rund 4.400 Teilnehmer zwischen elf und 14 Jahren wurden anhand der gewonnenen Daten in drei Gruppen eingeteilt: Gruppe 1 schlief durchschnittlich 7 Stunden und 10 Minuten, Gruppe 2 hingegen 7 Stunden und 21 Minuten, Gruppe 3 (die Langschläfer) schaffte 7 Stunden und 25 Minuten. Zwischen den besten und schlechtesten Schläfern lagen also maximal 15 Minuten.

Langschläfer haben bessere Gehirnfunktionen
Genau diese kleine Zeitspanne hatte es aber in sich: Jene Burschen und Mädchen, die im Schnitt am längsten schlummerten, schnitten bei Tests zu Wortschatz, Problemlösung und Konzentrationsfähigkeit am besten ab. Diese Gruppe wies zudem das größte Gehirnvolumen und die besten Gehirnfunktionen auf. Die Kurzschläfer hingegen bildeten das Schlusslicht.

Lesen Sie auch:
Auch Stress oder Ängste spielen oft eine Rolle, wenn Kinder nicht einschlafen können.
Krone Plus Logo
Tipps vom Facharzt
Was tun, wenn Kinder an Schlafstörungen leiden?
01.04.2026
Stunden-Check
Vom Baby zum Senior: So viel Schlaf braucht man
07.02.2026

Interessant: Was die schulischen Leistungen betrifft, zeigten sich keine großen Unterschiede zwischen den Gruppen. Vielleicht, weil Mathetests um acht Uhr Früh, humorvoll betrachtet, grundsätzlich eine eigene Herausforderung darstellen – egal, wie lange die Nachtruhe gedauert hat.

Ein weiteres Ergebnis betrifft die Herzfrequenz: Die besser ausgeschlafenen Jugendlichen hatten nachts einen ruhigeren Puls, was auf erholsameren Schlaf hindeutet. Weniger Schlaf ging dagegen häufiger mit unruhigem Schlaf, häufigem Aufwachen und Tagesmüdigkeit einher.

Bleibt – den Studienautoren zufolge – noch die Frage: Warum schlafen viele Teenager überhaupt so wenig bzw. später ein? Liegt es an der Nutzung des Smartphones im Bett oder doch an der inneren Uhr, die einfach später „auf Nachtmodus“ schaltet? Die Forschung ist sich hier noch nicht ganz einig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Regeneration & Schlaf
19.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach Transplantation
Mit neuer Lunge auf den höchsten Gipfel Amerikas!
Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Herzgesundheit
Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
299.163 mal gelesen
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
208.021 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
190.967 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2246 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1128 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Außenpolitik
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
813 mal kommentiert
Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Mehr Regeneration & Schlaf
Schlau schlummern
15 Minuten länger schlafen lohnt sich für Teenies
Fachärztin klärt auf
Nasenpflaster gegen Schnarchen – hilft das?
Positionswechsel
Frage des Liegens: Rücken, Seite oder Chaos-Modus?
Clever schlemmen
So essen Sie sich müde – das perfekte Abendessen
Krone Plus Logo
Tipps vom Facharzt
Was tun, wenn Kinder an Schlafstörungen leiden?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf