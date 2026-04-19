15 Minuten länger schlafen lohnt sich für Teenies

Dabei sind sich Fachleute längst einig: Acht bis zehn Stunden Schlaf pro Nacht wären für Teenager ideal. Schließlich ist die Jugend eine Hochphase für die Entwicklung des Gehirns. Doch die Realität sieht leider anders aus. Selbst die „Langschläfer“ der Studie kamen im Schnitt nur auf etwas mehr als sieben Stunden – von der Empfehlung also deutlich entfernt.