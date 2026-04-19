Prorussischer Ex-Präsident feiert Erdrutschsieg

Radew will nicht noch eine Wahl

Rumen Radew hält sich bisher bezüglich eventueller künftiger Koalitionspartner bedeckt. Am Wahlabend sagte er lediglich, Bulgarien brauche eine stabile Regierung und dürfe sich keine Neuwahl leisten. Der Ex-Staatschef bezieht nach Angaben der Soziologen seine Wählerschaft aus allen Parteien, vor allem aber aus dem linken, nationalistischen und prorussischen Spektrum. Darunter leiden vor allem die Sozialisten und die Nationalpopulisten von „Wasraschdane“. Eine Regierungskoalition mit den Rechtspopulisten gilt als ausgeschlossen. Die Sozialisten als Koalitionspartner kommen nur in Frage, wenn sie über die Vier-Prozent-Hürde springen.