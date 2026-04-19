Haus in Brand: Bewohner hörten Knallgeräusche

Ein Wohnhausbrand im Kärntner Keutschach forderte am Sonntag 100 Einsatzkräfte. Auch die Bewohner befanden sich zu dem Zeitpunkt im Haus, konnten sich aber glücklicherweise retten.
100 Einsatzkräfte kämpften Sonntagmittag gegen einen Brand in der Gemeinde Keutschach an. Dort war ein Carport in Flammen aufgegangen. Das Feuer griff rasch auf das Wohnhaus über.
Die Hausbewohner wurden auf Knallgeräusche aufmerksam und konnten dadurch das Gebäude rasch verlassen. Die Freiwilligen Feuerwehren Keutschach, Reifnitz, Schiefling, Techelweg und Viktring mit insgesamt neun Fahrzeugen kämpften gegen die Flammen.
Erste Ermittlungen ergaben, dass ein Akku im Bereich des Carports zu dem Brand geführt haben könnten. Weitere Erhebungen müssen geführt werden.
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