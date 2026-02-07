Vom Baby zum Senior: So viel Schlaf braucht man

Babys (0–12 Monate)

Neugeborene schlafen gefühlt rund um die Uhr: etwa 14–17 Stunden täglich, verteilt auf viele kurze Schlafphasen. Das liegt daran, dass sich Gehirn und Körper rasant entwickeln. „Das Gehirn arbeitet im Säuglingsalter im Hochleistungstempo“, unterstreicht Dr. Michael Saletu, Schlafmediziner und Neurologe. „Schlaf ist entscheidend für Wachstum, Gedächtnisbildung und die Reifung des Nervensystems.“ Studien, unter anderem aus Skandinavien, zeigen, dass sich im Schlaf neuronale Verbindungen besonders schnell festigen. Vor allem der sogenannte REM-Schlaf spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Tipps: Eltern sollten Schritt für Schritt einen festen Schlaf-Wach-Rhythmus etablieren. Licht und Lärm während der Schlafphasen vermeiden. Babys immer in Rückenlage schlafen lassen. Rituale wie sanftes Wiegen oder eine ruhige Stimme helfen dem Säugling beim Einschlafen.