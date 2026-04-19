Großbrand in der Kärntner Straße: Einsatz läuft

Am Sonntagabend ist in Graz im Bereich der Kärntner Straße ein Großbrand ausgebrochen. Ein Mehrparteienhaus stand in Flammen, zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.
Am Grillweg in Graz brach am Sonntagabend ein großes Feuer aus. Ein Mehrparteienhaus brannte in den unteren Geschossen, die schwarzen Rauchschwaden waren weithin sichtbar.
Die Berufsfeuerwehr Graz und die Polizei sowie andere Einsatzkräfte sind im Einsatz. Der Bereich wurde großräumig abgesperrt. Laut „Krone“-Informationen war das Feuer gegen 21 Uhr bereits großteils gelöscht. Das Rote Kreuz hat laut Augenzeugenberichten mehrere Verletzte abtransportiert.
Brand ging vom Müllraum im Erdgeschoß aus
Mit 46 Personen und elf Fahrzeugen war die Berufsfeuerwehr Graz vor Ort. Um 19.51 war die Feuerwehr über eine Brandmeldeanlage alarmiert worden. Es brannte im Bereich des Müllraumes im Erdgeschoss. Von dort griff das Feuer wohl auf die Fassade über.
Weitere Details zum Einsatz sind zur Stunde noch nicht bekannt.
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