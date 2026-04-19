Großbrand in der Kärntner Straße: Einsatz läuft

Brand ging vom Müllraum im Erdgeschoß aus

Mit 46 Personen und elf Fahrzeugen war die Berufsfeuerwehr Graz vor Ort. Um 19.51 war die Feuerwehr über eine Brandmeldeanlage alarmiert worden. Es brannte im Bereich des Müllraumes im Erdgeschoss. Von dort griff das Feuer wohl auf die Fassade über.