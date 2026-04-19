„Es regnet Ewigkeits-Chemikalien herunter“

In der aktuellen Ausgabe von „Wiener Wissen“ auf krone.tv werden die drastischen Auswirkungen des allgegenwärtigen Klimawandels auf Großstädte wie Wien analysiert. Grundwasserökologe Christian Griebler: „Wir haben für Wien die weltweit erste Grundwasser-Fauna-Karte erstellt. Und da sieht man, dass bei der vorherrschenden Grundwasser-Erwärmung Tiere unter der Erde viel Stress bekommen.“

Thomas Thaler vom BOKU-Institut für Landschaftsplanung: „Man muss Klimasünder stärker zur Kasse bitten. Und es muss bei Produkten die Auswirkung des Gesamtlebenszyklus auf das Klima bewertet werden. Das ist eine andere Art des Wirtschaftens.“ Auf Wien bezogen: „Die Bodenversiegelung einer Stadt verhindert das Abfließen des Regens.“ Umwelt-Geowissenschaftler Thilo Hofmann: „Starkregen überfordert dann die Kläranlagen und schwemmt Ewigkeitschemikalien in Flüsse. Ewigkeitschemikalien, die sich nicht mehr zersetzen. Etwa Kühlmittel, die in die Atmosphäre kommen. Oder Sprays. Das sieht man auch in Wien. Letztlich regnet es dann mit dem Regen Ewigkeitschemikalien herunter. Aber bei uns Menschen Verhaltensänderungen oder das Zurücknehmen von Innovationen zu erzielen ist schwierig.“

Weitere Themen, etwa dass das weltweite Anwenden von KI einen zusätzlichen Energieverbrauch in der Größe des Subkontinent Indiens verursachen und die dafür benötigte Energieproduktion den Klimawandel weiter antreiben wird, sehen Sie im Video oben.