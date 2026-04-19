Justin Bieber erfüllt Billie Eilish Kindheitstraum

Mit seinem Live-Comeback am Coachella in Kalifornien hat Justin Bieber seinen Fans bereits ein Geschenk gemacht. Am zweiten Festival-Wochenende erfüllte er dann niemand Geringerem als Billie Eilish – die ein bekennender Bieber-Superfan ist – einen Kindheitstraum.
Bei früheren Auftritten hatte Justin Bieber immer beim Song „One Less Lonely Girl“ ein Mädchen aus dem Publikum geholt, ihr einen Blumenstrauß überreicht und nur für sie gesungen. Jetzt ließ der kanadische Superstar diese Tradition beim Coachella-Festival wieder aufleben. Er holte Megastar Billie Eilish, die das Konzert einfach so verfolgen wollte, auf die Bühne!
Weitere Aufnahmen der herzigen Überraschung auf dem Coachella-Festival:
Megastar überwältigt
Die Aufregung und Überraschung war der 24 Jahre alten Billie anzusehen. Fassungslos schlug sie sich die Hände vors Gesicht. Bieber empfing sie mit einer herzlichen Umarmung auf der Bühne. Die beiden sind auch privat gut befreundet. Justin Bieber setzte seine Musikkollegin auf einen Hocker auf der Bühne und sang für sie: Diesmal war Eilish „One Less Lonely Girl“. Nach dem Song folgte erneut eine innige Umarmung.
Nicht nur Billie Eilish war durch diese herzige Geste völlig aus dem Häuschen. Das Publikum feierte den Moment mit Gekreische. Danach rannte Eilish überglücklich von der Bühne. Ihr war gerade ein Kindheitstraum erfüllt worden. Justin Bieber setzte seine Show wortlos fort.
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