Justin Bieber erfüllt Billie Eilish Kindheitstraum

Megastar überwältigt

Die Aufregung und Überraschung war der 24 Jahre alten Billie anzusehen. Fassungslos schlug sie sich die Hände vors Gesicht. Bieber empfing sie mit einer herzlichen Umarmung auf der Bühne. Die beiden sind auch privat gut befreundet. Justin Bieber setzte seine Musikkollegin auf einen Hocker auf der Bühne und sang für sie: Diesmal war Eilish „One Less Lonely Girl“. Nach dem Song folgte erneut eine innige Umarmung.