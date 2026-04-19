HiPP: Gift-Krimi um Babynahrung weitet sich aus

Wohl kein Einzeltäter

Wie auch immer: Polizisten aller betroffenen Länder jagen das Phantom. Die HiPP-Zentrale soll einen Erpresserbrief erhalten und Alarm geschlagen haben. Wie der/die Täter die „Gift-Gläser“ in den Handel bringen konnten, ist Gegenstand der Ermittlungen oder ein (derzeit noch) gut gehütetes Geheimnis. Die Polizei geht aber aktuell davon aus, dass nicht einer allein für die Gift-Erpressung verantwortlich ist.