Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler

„Übergriffe, Drogenmissbrauch“

„Ganz generell ist ja festzustellen, dass es im ORF schon über Jahre hinweg ein toxisches Betriebsklima gegeben hat. Auch an mich haben sich viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewandt, die aber ihr Herz ausgeschüttet und erzählt haben von Mobbing, von Bossing, von verbalen sexuellen Übergriffen; Gerüchte auch auf den Tisch gelegt haben, hin bis zu Drogenmissbrauch und K.-o.-Tropfen auf Weihnachtsfeiern. Ein Desaster, dieses Bild“, erklärte Brandstötter. Es müsse jetzt alles getan werden, damit eine neue Firmenkultur, eine neue Unternehmenskultur im ORF entstehe.