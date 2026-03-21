Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät

Herzinfarkt und Schlaganfall zählen noch immer zu den häufigsten Todesursachen – doch ein entscheidender Risikofaktor rückt immer stärker in den Fokus der Medizin: das Cholesterin. Neue Erkenntnisse zeigen, dass moderne Therapien heute viel präziser ansetzen können, als noch vor wenigen Jahren. Dominic Klein, Facharzt für Kardiologie aus der Klinik Favoriten beantwortet die wichtigsten Fragen in „Krone Gesund“.