Gänsehaut pur bei Juve-Abschied von Manninger!

Was für rührende Szenen und was für eine Gänsehaut-Stimmung: Unmittelbar vor dem Anpfiff des Serie-A-Duells von Juventus und FC Bologna haben die Hausherren ihres dieser Tage tödlich verunglückten Ex-Goalies Alexander Manninger gedacht!
Dessen frühere Juve-Teamkollegen Gigi Buffon, Claudio Marchisio, Giorgio Chiellini und Leonardo Bonucci brachten unter Jubel und Applaus ein mächtiges Blumen-Gebinde auf den Platz und legten es schließlich neben dem Tor vor dem Ultra-Sektor nieder …
Bereits davor waren alle drei Goalies der „Alten Dame“ zum Aufwärmen in der Allianz Arena von Turin in zu Ehren des vor wenigen Tagen tragisch verunglückten Manninger beflockten Trikots eingelaufen.
„Manninger“ genauso auf dem Rücken wie die „13“
Bei allen dreien stand der Name „Manninger“ genauso auf dem Rücken wie die „13“, die Nummer, die Manninger während seiner Zeit bei Juventus von 2008 bis 2012 innegehabt hatte.
Ein starkes Zeichen dafür, dass man den Ex-Tormann nicht vergessen hat und niemals vergessen will, auch wenn Manninger „nur“ 42 Pflichtspiele für den Klub aus dem Piemont absolviert haben mag.
Aber wann immer man ihn gebraucht hatte, hatte er seinen Mann gestanden und Stammgoalie bzw. Italien-Legende Gigi Buffon verlässlich vertreten.
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