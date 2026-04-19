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LIVE ab 17.30 Uhr: FC Bayern gegen VfB Stuttgart!

Deutsche Bundesliga
19.04.2026 04:33
Geht der Erfolgslauf für Vincent Kompany und seinen FC Bayern auch heute weiter?
Geht der Erfolgslauf für Vincent Kompany und seinen FC Bayern auch heute weiter?(Bild: AFP/ALBERTO PIZZOLI)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der 30. Spieltag in Deutschlands Bundesliga: Der FC Bayern München empfängt den VfB Stuttgart. Wir berichten live (siehe unten).

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Hier der LIVETICKER:

Die Meisterschaft frühzeitig einzufahren, ist für die Bayern nichts Neues. In der Saison 2013/14 machten die Münchner unter Trainer Pep Guardiola bereits am 25. März den Titel perfekt – damals durch ein 3:1 am 27. Spieltag bei Hertha BSC. So früh war sonst kein Team dran. Weitere Bayern-Mannschaften und auch Leverkusen 2023/24 unter Trainer Xabi Alonso machten früh den Deckel drauf.

„Bayern sind derzeit in einer anderen Liga unterwegs!“
Der Gegner im Südgipfel wird allerdings allfällige Partypläne durchkreuzen wollen. „Die Bayern sind derzeit in einer anderen Liga unterwegs. Es ist uns in diesem Jahr aber auch in Leverkusen schon einmal gelungen, eine Serie zu brechen“, sagte VfB-Coach Sebastian Hoeneß.

Die Stuttgarter bleiben jedoch mit Blick auf die Bayern realistisch. „Sie spielen sowohl national als auch international eine herausragende Saison, haben bereits den Bundesliga-Torrekord gebrochen und dazu mit Vincent Kompany einen überragenden Trainer in ihren Reihen“, so Hoeneß. Auch ein weiterer Rekord soll fallen. Falls FCB-Torjäger Harry Kane den Tor-Turbo zündet, könnte er Robert Lewandowski den Rekord für die meisten Saisontore wegschnappen. Der frühere Bayern-Stürmer traf 41-mal in der Saison 2020/21, Kane steht aktuell bei 31 Toren.

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