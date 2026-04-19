LIVE ab 17.30 Uhr: FC Bayern gegen VfB Stuttgart!

Die Stuttgarter bleiben jedoch mit Blick auf die Bayern realistisch. „Sie spielen sowohl national als auch international eine herausragende Saison, haben bereits den Bundesliga-Torrekord gebrochen und dazu mit Vincent Kompany einen überragenden Trainer in ihren Reihen“, so Hoeneß. Auch ein weiterer Rekord soll fallen. Falls FCB-Torjäger Harry Kane den Tor-Turbo zündet, könnte er Robert Lewandowski den Rekord für die meisten Saisontore wegschnappen. Der frühere Bayern-Stürmer traf 41-mal in der Saison 2020/21, Kane steht aktuell bei 31 Toren.