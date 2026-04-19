Jahrhundert-Tiroler starb im Alter von 108 Jahren

Zuletzt lebte der Gschnitztaler im Seniorenheim, liebe die regelmäßigen Ausflüge mit seinen Kindern und geselliges Beisammensein – oft mit einem Lied auf den Lippen. Wer etwas von früher wissen wollte, konnte Josef Peer fragen. In „seinem“ Tal, im Sport, im Leben kannte er sich aus. Auch mit 108 Jahren war der Gedächtnisspeicher noch voll gefüllt. „Er habe ein gutes Leben gehabt“, meinte der Gschnitztaler immer. Zufrieden sein – das war ein wichtiger Leitsatz des Tirolers. Den lebte er bis zum Schluss.