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Keiner war älter

Jahrhundert-Tiroler starb im Alter von 108 Jahren

Tirol
19.04.2026 19:00
Josef Peer als Bub und in späteren Jahren. Auf den Bergen fühlte er sich zeitlebens wohl.
Josef Peer als Bub und in späteren Jahren. Auf den Bergen fühlte er sich zeitlebens wohl.(Bild: Privatarchiv Peer)
Porträt von Claudia Thurner
Von Claudia Thurner

Ein langes und sehr erfülltes Leben ist zu Ende. Am Freitag starb Josef Peer aus Trins. Mit 108 Jahren war er der älteste Tiroler und einer der ältesten Österreicher. Das Lebensmotto des Naturburschen aus dem Gschnitztal kann Vorbild für nachfolgende Generationen sein. 

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„Wer nicht zufrieden ist, ist gar der Allerärmste“, meinte der weise Gschnitztaler einmal in einem Interview. Zufriedenheit und große Freude mit seiner Familie prägten das Leben des Jahrhundert-Tirolers. Am Freitag verstarb Josef Peer im Kreis der Familie nach kurzer Krankheit.

Reiche Lebensgeschichte
Am 31. Jänner 1918 wurde Peer geboren und konnte natürlich nicht ahnen, dass er ein Jahrhundert-Zeitzeuge werden würde. Einer, der mit acht Jahren mit seinem Bruder alleine auf der Alm die Schafe hütete, der mit 20 Jahren in den Krieg musste und viermal verwundet wurde. Einer, der mit seiner Frau Ida fast 25 Jahre als Pächter der Bremer Hütte auf dem Berg lebte. Herr von tausend Schafen und musikalischer Alleinunterhalter für müde Wanderer, begnadeter Kartenspieler und liebevoller Vater für sieben Kinder.

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31.01.2026

Zuletzt lebte der Gschnitztaler im Seniorenheim, liebe die regelmäßigen Ausflüge mit seinen Kindern und geselliges Beisammensein – oft mit einem Lied auf den Lippen. Wer etwas von früher wissen wollte, konnte Josef Peer fragen. In „seinem“ Tal, im Sport, im Leben kannte er sich aus. Auch mit 108 Jahren war der Gedächtnisspeicher noch voll gefüllt. „Er habe ein gutes Leben gehabt“, meinte der Gschnitztaler immer. Zufrieden sein – das war ein wichtiger Leitsatz des Tirolers. Den lebte er bis zum Schluss.  

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