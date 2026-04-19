Kühbauer: „Über den Elfer bin ich schockiert!“

Was man nach dem Duell von LASK und SK Sturm Graz in den Lagern der Teams zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Wir haben ein unglaubliches Spiel gemacht. Ich glaube nicht, dass wir den Gegner noch einmal so kriegen. Man ist ein bisschen enttäuscht, nicht wegen der Leistung, sondern weil wir das Spiel klar gewinnen müssen. Wir hätten heute vier oder fünf Tore schießen können. Das eine Tor hätte gereicht, jetzt muss man weiterspinnen warum.“
Zum Elfmeter: „Es hat nur einen gegeben, unten in Wien, der das gesehen hat. Das ist keine Fehlentscheidung, da müssen wir in Superlativen reden. Ich schätze Altmann, aber heute war es für mich eine echt schlechte Leistung!“
Sascha Horvath (LASK-Kapitän): „Es ist schon bitter, wir müssen aber das Positive daraus ziehen. Die Leistung war sehr gut, und die müssen wir mitnehmen, bis auf die Chancenauswertung.“
Fabio Ingolitsch (Sturm-Trainer): „Es ist ein sehr hart erkämpfter Punkt, wir müssen zufrieden sein. Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, früh mit einem Tor belohnt worden und dann passiver geworden. Wir haben heute so viel zugelassen, wie gefühlt die ganze Saison. Wir sind heute nicht wie ein Meister aufgetreten, sondern wie ein Team, das bereit ist zu leiden, gemeinsam zu verteidigen. Es ist extrem ausgeglichen, niemand ist ein großer Favorit. Wir bleiben demütig.“
Albert Vallci (Sturm-Verteidiger): „Vielleicht sind wir heute sogar mit zwei blauen Augen davongekommen. Wir waren bis auf die ersten 15 Minuten klar unterlegen, haben keine Lösung gefunden, hatten in der zweiten Halbzeit keinen Schuss aufs Tor. Wir müssen am Mittwoch einen oder zwei Gänge höher schalten.“
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