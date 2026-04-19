Kühbauer: „Über den Elfer bin ich schockiert!“

Dietmar Kühbauer (LASK-Trainer): „Wir haben ein unglaubliches Spiel gemacht. Ich glaube nicht, dass wir den Gegner noch einmal so kriegen. Man ist ein bisschen enttäuscht, nicht wegen der Leistung, sondern weil wir das Spiel klar gewinnen müssen. Wir hätten heute vier oder fünf Tore schießen können. Das eine Tor hätte gereicht, jetzt muss man weiterspinnen warum.“

Zum Elfmeter: „Es hat nur einen gegeben, unten in Wien, der das gesehen hat. Das ist keine Fehlentscheidung, da müssen wir in Superlativen reden. Ich schätze Altmann, aber heute war es für mich eine echt schlechte Leistung!“