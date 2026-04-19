Diese Zeilen gehen mitten ins Herz. Emily Manninger hat mit einem emotionalen Posting Abschied von Alex genommen und macht darin klar, wie tief der Schmerz nach dem Verlust sitzt. Der Ex-Fußballprofi starb am Donnerstag nach einem tragischen Unfall auf einem Bahnübergang in Nußdorf (Salzburg) ...
„Ich kann den unvorstellbaren Schmerz, den ich fühle, nicht in Worte fassen“, schreibt Emily Manninger am Sonntagnachmittag in einem emotionalen Facebook-Posting. Eigentlich halte die Familie solches Leid aus der Öffentlichkeit heraus. Doch die Welle der Anteilnahme aus aller Welt habe sie überwältigt.
Wie berichtet, wurde Alexander Manninger am Donnerstag in seinem Kleinbus in Nußdorf von einer Lokalbahn mitgerissen. Jede Hilfe kam zu spät. Der 48-Jährige erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.
„Warst nicht nur mein Mann, du warst mein bester Freund“
Vor allem als Vater bleibt Alex für sie unvergessen. Mit bewegenden Worten schreibt Emily: „Danke für unsere beiden Söhne, Alexander und Nicolas. Sie sind mein Herz und meine Seele.“ Und weiter: „Du warst der unglaublichste Vater für die Jungs, sie haben dich abgöttisch geliebt.“
Besonders berührend: Emily erinnert an ihr gemeinsames Leben in Salzburg, an Spaziergänge, Bootsausflüge zu den Seen, Paddleboarding, Wandern, Skifahren und Familienzeit in den Bergen. „Wir hatten so ein perfektes Leben“, hält sie fest. Über ihre Liebe schreibt sie: „Du warst nicht nur mein Mann, du warst mein bester Freund.“
Auch den Menschen Alex beschreibt sie voller Wärme: respektvoll, ruhig, loyal, klug und weltoffen. Sein Tod habe sie „als Person und unsere ganze Familie zerbrochen“. Trotzdem wolle sie jetzt stark bleiben – für ihre beiden Söhne.
Zum Schluss richtet Emily einen herzzerreißenden Appell an die Öffentlichkeit: „Bitte betet für meine Kinder.“ Ihr letzter Satz an Alex rührt besonders: „Bis wir uns wiedersehen: Danke, Lexx. Ich werde dich für immer lieben.“
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