„Danke, Lexx. Ich werde dich für immer lieben“

„Warst nicht nur mein Mann, du warst mein bester Freund“

Vor allem als Vater bleibt Alex für sie unvergessen. Mit bewegenden Worten schreibt Emily: „Danke für unsere beiden Söhne, Alexander und Nicolas. Sie sind mein Herz und meine Seele.“ Und weiter: „Du warst der unglaublichste Vater für die Jungs, sie haben dich abgöttisch geliebt.“