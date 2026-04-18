Schluss mit gratis Planschen: „Pool-Steuer“ kommt

Wenn zu Beginn der warmen Jahreszeit hunderte private Swimmingpools gefüllt werden, steigt der Wasserverbrauch rapide an. In manchen Gemeinden drohen sogar Engpässe. Jennersdorf zieht jetzt die Notbremse und bittet Schwimmbad-Besitzer mit einer „Pool-Steuer“ zur Kasse. Wer sich nämlich den Luxus eines eigenen Schwimmbeckens leisten kann, der kann auch dafür zahlen, sagt Stadtchef Reinhard Deutsch (Liste JES). Bis zu ein Drittel mehr Wasser fließt in den warmen Monaten durch die Leitungen. „Seit Corona gibt es einen massiven Anstieg bei privaten Pools, mittlerweile sind es schon rund 150 im Stadtgebiet“, so Deutsch.