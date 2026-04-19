Belgier Remco Evenepoel gewinnt Amstel Gold Race

Lange Zeit war der Italiener Marco Frigo an der Spitze gefahren – erst in einer Ausreißergruppe, dann alleine. 36 Kilometer vor dem Ziel wurde er von den Favoriten eingeholt und kurz darauf abgehängt. Überschattet wurde das Rennen von einigen Stürzen. Davon betroffen waren unter anderem der zweimalige Paris-Nizza-Sieger Matteo Jorgenson aus den USA und der Tour-Siebente Kevin Vauquelin aus Frankreich.