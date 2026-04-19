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Kriminalität in Wien

Über 60 „Sorgenkinder“ fordern Polizei und Politik

Wien
19.04.2026 18:57
In vielen Ländern Europas steigen die von Jugendlichen begangenen Deliktzahlen. Auch in der ...
In vielen Ländern Europas steigen die von Jugendlichen begangenen Deliktzahlen. Auch in der Bundeshauptstadt explodierte die Jugendkriminalität zuletzt.(Bild: lev dolgachov)
Porträt von Lisa Schinagl
Von Lisa Schinagl

Es sind einige wenige, aber sie sind teils hochkriminell. Etwa 60 Intensivtäter halten Polizei und Politik in Wien massiv auf Trab. Doch der Anstieg jugendlicher Straftäter beschäftigt ganz Europa. Unterschiede gibt es allerdings bei den Herangehensweisen.

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Sonntagabend, 17 Uhr, Praterstern. Ein 13-jähriger Bursch machte sich auf Richtung U-Bahn, als ihn mehrere Jugendliche ansprachen und hinter einen Baucontainer zerrten. Sie bedrohten ihn mit einem Messer, rissen ihm seine Kleidungsstücke vom Leib. Tritte, mehrere Faustschläge folgten. Dann waren sie weg.

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