Über 60 „Sorgenkinder“ fordern Polizei und Politik

Sonntagabend, 17 Uhr, Praterstern. Ein 13-jähriger Bursch machte sich auf Richtung U-Bahn, als ihn mehrere Jugendliche ansprachen und hinter einen Baucontainer zerrten. Sie bedrohten ihn mit einem Messer, rissen ihm seine Kleidungsstücke vom Leib. Tritte, mehrere Faustschläge folgten. Dann waren sie weg.