Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verdächtiger gefasst

Nach „Fahrrad-Bankraub“: Zugriff auf Tennisplatz

Kärnten
19.04.2026 19:00
Polizeigroßeinsatz inmitten des Josefimarkt-Trubels in Ferlach
Polizeigroßeinsatz inmitten des Josefimarkt-Trubels in Ferlach(Bild: Dieter Arbeiter)
Porträt von Klaus Loibnegger
Von Klaus Loibnegger

Paukenschlag im Fall des gesuchten „Fahrrad-Bankräubers“ in Kärnten: Laut „Krone“-Informationen soll den Ermittlern nun ein Verdächtiger (49) ins Netz gegangen sein – am „Center Court“ in Ferlach.

0 Kommentare

„Vorteil, Polizei“ – unter diesem Motto sollen am Freitag auf einem Tennisplatz in Ferlach die Handschellen geklickt haben. Grund des gezielten Polizeieinsatzes: die Festnahme des mutmaßlichen Bankräubers von Ferlach. Wie mehrfach berichtet, überfiel am 16. März ein offensichtlich maskierter Täter die Filiale inmitten des Josefimarkt-Trubels und flüchtete mit großer Beute (rund 200.000 Euro) – auf einem Fahrrad.

Polizeieinsatz in dieser Wohnsiedlung in Ferlach.
Polizeieinsatz in dieser Wohnsiedlung in Ferlach.(Bild: Dieter Arbeiter)
Der Täter auf dem „Drahtesel“
Der Täter auf dem „Drahtesel“(Bild: LPD Kärnten)
Das gestohlene Fluchtfahrrad
Das gestohlene Fluchtfahrrad(Bild: zVg)
Aus diesem Abstellraum soll der Täter das Mountainbike gestohlen haben“.
Aus diesem Abstellraum soll der Täter das Mountainbike gestohlen haben“.(Bild: Dietmar Arbeiter)
Polizeieinsatz in dieser Wohnsiedlung in Ferlach.
Polizeieinsatz in dieser Wohnsiedlung in Ferlach.(Bild: Dietmar Arbeiter)
(Bild: LPD Kärnten)
(Bild: LPD Kärnten)

Genau auf diesen Drahtesel bauten schließlich die Kärntner Ermittler – bis vor Kurzem allerdings erfolglos. Vor wenigen Tagen dann aber der Durchbruch: „Freunde haben mich angerufen und gefragt, ob das nicht mein Mountainbike auf den Fahndungsfotos ist. Also bin ich dann mal in unseren Fahrradabstellraum – und tatsächlich: Mein Mountainbike war weg“, erzählt der legitime Besitzer des Fluchtfahrrades im Gespräch mit der „Krone“.

Razzia an Wohnadresse
„Das ist mein altes Zweit-Rad, und ich habe es schon länger nicht mehr benutzt. Deswegen ist mir gar nicht aufgefallen, dass es weg war.“ Umgehend erstattete der Ferlacher dann aber Anzeige bei der Polizei. In Folge setzte sich Kriminal-Puzzle nach und nach zusammen – und führte schlussendlich zum 49-jährigen Verdächtigen.

Der im selben Wohnblock lebte, aus dessen Abstellraum er auch das zweirädrige Tatfahrzeug gestohlen hatte. Und so schlug die Polizei jetzt zu. Nach dem Zugriff auf dem Tennisplatz rückte ein Großaufgebot an Ermittler zur Haus- beziehungsweise Wohnungsrazzia in die nahe gelegene Siedlung aus. Ob das erbeutete Geld oder andere Beweise dabei sichergestellt worden sind, ist (noch) unbekannt. Aber: „Ja, es gab in Ferlach einen größeren Polizeieinsatz, der in Verbindung mit dem Bankraub steht“, so Rainer Dionisio von der Landespolizeidirektion.

Vom talentierten Musiker zum Bankräuber
Und auch vonseiten der Staatsanwaltschaft wird bestätigt, dass ein Verdächtiger im Zuge der Ermittlungen in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert worden ist. Ob schlussendlich Untersuchungshaft verhängt wurde, war vorerst noch nicht klar. Fest steht allerdings: Aus der einst vom gebürtigen, durchaus talentierten Klagenfurter angestrebten Musik-Karriere ist dann wohl doch nichts geworden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
19.04.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ferlach
Polizei
Fahrrad
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Sagen die Revolutionsgarden nun doch wieder Stopp in der Straße von Hormuz, wie dieses Plakat in ...
Wegen US-Blockade
Iran öffnet Meerenge – und droht wieder mit Sperre
Am Freitag gab es wieder Zeichen von Buckelwal „Timmy“. Er könnte gestresst sein oder Schmerzen ...
Todeskampf, Stress?
Wal „Timmy“ bewegte sich neben Helfern stark
Am Freitag ist ein neuer Versuch angelaufen, um den gestrandeten Buckelwal „Timmy“ zu retten.
Initiator schläft kaum
Rettungsaktion für „Timmy“ ist „Horrorprogramm“
Papst Leo XIV. hat am Donnerstag während seines Kamerun-Besuches scharfe Kritik an Staats- und ...
Scharfe Anklage
Papst: Welt wird von „Handvoll Tyrannen zerstört“
Mehrere Explosionen
Raffineriebrand verschärft Australiens Spritkrise
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Von Zug erfasst! Tragödie um Alexander Manninger
300.135 mal gelesen
Außenpolitik
Ungarn-Wahl: Sieger Magyar spricht von Betrug
225.115 mal gelesen
Peter Magyar am Freitag im ungarischen Parlament
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
194.763 mal gelesen
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Burgenland
Schluss mit gratis planschen: „Pool-Steuer“ kommt
2266 mal kommentiert
Je nach Größe des Beckens müssen Pool-Besitzer in Jennersdorf künftig – zusätzlich zu den ...
Außenpolitik
Iranische Kanonenboote schießen auf Tankschiff
1129 mal kommentiert
Einem britischen Bericht zufolge haben iranische Kanonenboote in der Straße von Hormuz auf einen ...
Innenpolitik
Kickl hat „Verdacht“, stellt Forderung an Babler
728 mal kommentiert
Nimmt den Medienminister in die Pflicht: FPÖ-Chef Herbert Kickl
Mehr Kärnten
Verdächtiger gefasst
Nach „Fahrrad-Bankraub“: Zugriff auf Tennisplatz
Künstler im Interview
„Wenn die Musi spielt“: Stars voller Vorfreude
Blitzeinschläge
Heftige Gewitterzelle sorgt für mehrere Einsätze
Krone Plus Logo
Der Echte Speik
Unscheinbares Pflänzchen mit großer Geschichte
Fertigstellung im Juli
Padel-Tennis erreicht südlichste Stadt Österreichs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf