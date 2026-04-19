Nach „Fahrrad-Bankraub“: Zugriff auf Tennisplatz

Der im selben Wohnblock lebte, aus dessen Abstellraum er auch das zweirädrige Tatfahrzeug gestohlen hatte. Und so schlug die Polizei jetzt zu. Nach dem Zugriff auf dem Tennisplatz rückte ein Großaufgebot an Ermittler zur Haus- beziehungsweise Wohnungsrazzia in die nahe gelegene Siedlung aus. Ob das erbeutete Geld oder andere Beweise dabei sichergestellt worden sind, ist (noch) unbekannt. Aber: „Ja, es gab in Ferlach einen größeren Polizeieinsatz, der in Verbindung mit dem Bankraub steht“, so Rainer Dionisio von der Landespolizeidirektion.