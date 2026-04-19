Nach „Fahrrad-Bankraub“: Zugriff auf Tennisplatz

Paukenschlag im Fall des gesuchten „Fahrrad-Bankräubers“ in Kärnten: Laut „Krone“-Informationen soll den Ermittlern nun ein Verdächtiger (49) ins Netz gegangen sein – am „Center Court“ in Ferlach.
„Vorteil, Polizei“ – unter diesem Motto sollen am Freitag auf einem Tennisplatz in Ferlach die Handschellen geklickt haben. Grund des gezielten Polizeieinsatzes: die Festnahme des mutmaßlichen Bankräubers von Ferlach. Wie mehrfach berichtet, überfiel am 16. März ein offensichtlich maskierter Täter die Filiale inmitten des Josefimarkt-Trubels und flüchtete mit großer Beute (rund 200.000 Euro) – auf einem Fahrrad.
Genau auf diesen Drahtesel bauten schließlich die Kärntner Ermittler – bis vor Kurzem allerdings erfolglos. Vor wenigen Tagen dann aber der Durchbruch: „Freunde haben mich angerufen und gefragt, ob das nicht mein Mountainbike auf den Fahndungsfotos ist. Also bin ich dann mal in unseren Fahrradabstellraum – und tatsächlich: Mein Mountainbike war weg“, erzählt der legitime Besitzer des Fluchtfahrrades im Gespräch mit der „Krone“.
Razzia an Wohnadresse
„Das ist mein altes Zweit-Rad, und ich habe es schon länger nicht mehr benutzt. Deswegen ist mir gar nicht aufgefallen, dass es weg war.“ Umgehend erstattete der Ferlacher dann aber Anzeige bei der Polizei. In Folge setzte sich Kriminal-Puzzle nach und nach zusammen – und führte schlussendlich zum 49-jährigen Verdächtigen.
Der im selben Wohnblock lebte, aus dessen Abstellraum er auch das zweirädrige Tatfahrzeug gestohlen hatte. Und so schlug die Polizei jetzt zu. Nach dem Zugriff auf dem Tennisplatz rückte ein Großaufgebot an Ermittler zur Haus- beziehungsweise Wohnungsrazzia in die nahe gelegene Siedlung aus. Ob das erbeutete Geld oder andere Beweise dabei sichergestellt worden sind, ist (noch) unbekannt. Aber: „Ja, es gab in Ferlach einen größeren Polizeieinsatz, der in Verbindung mit dem Bankraub steht“, so Rainer Dionisio von der Landespolizeidirektion.
Vom talentierten Musiker zum Bankräuber
Und auch vonseiten der Staatsanwaltschaft wird bestätigt, dass ein Verdächtiger im Zuge der Ermittlungen in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert worden ist. Ob schlussendlich Untersuchungshaft verhängt wurde, war vorerst noch nicht klar. Fest steht allerdings: Aus der einst vom gebürtigen, durchaus talentierten Klagenfurter angestrebten Musik-Karriere ist dann wohl doch nichts geworden.
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