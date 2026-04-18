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Iran-Rückzieher

Mullahs schließen die Straße von Hormuz wieder

Außenpolitik
18.04.2026 10:33
Porträt von krone.at
Von krone.at

Wie angekündigt, haben die Mullahs die Straße von Hormuz wieder geschlossen. Das teilte das iranische Militär am Samstagvormittag mit. Der Grund ist, dass die USA weiterhin iranische Häfen blockieren. Nur wenige Stunden zuvor hatte Irans Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf noch gewarnt: „Mit der Fortsetzung der Blockade wird die Straße von Hormuz nicht offen bleiben!“

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Teheran hatte am Freitag nach dem Inkrafttreten einer Waffenruhe zwischen Israel und dem Libanon zunächst noch eine Öffnung der wirtschaftlich und strategisch wichtigen Meerenge für Handelsschiffe bekannt gegeben.

US-Präsident Donald Trump begrüßte den Schritt, kündigte aber zugleich an, die Blockade iranischer Häfen bleibe bis zu einem Abkommen mit Teheran über ein endgültiges Ende der Kämpfe bestehen. Daraufhin drohte der Iran mit einer erneuten Sperre, die nun offenbar umgesetzt wird.

Die Straße von Hormuz wird vom Iran wieder geschlossen.
Die Straße von Hormuz wird vom Iran wieder geschlossen.(Bild: AP/Ebrahim Noroozi)

Blockade treibt Öl- und gaspreise in die Höhe
Seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar war die Straße von Hormuz durch die normalerweise rund ein Fünftel des weltweiten Öl- und Flüssiggastransports verläuft, de facto durch die iranischen Revolutionsgarden weitgehend gesperrt. Die Blockade hat weltweit die Preise für Öl und Flüssiggas in die Höhe getrieben.

Auch nach der Ankündigung am Freitag war in der für den globalen Energiehandel wichtigen Straße von Hormuz eine rasche Normalisierung des Schiffsverkehrs nach Einschätzung von Datenanbietern und Branchenbeobachtern nicht in Sicht. Wie der Sender CNN unter Berufung auf Verkehrsdaten berichtet, passierten seit der offiziellen Freigabe durch Teheran lediglich fünf Frachtschiffe und ein leeres Kreuzfahrtschiff die Meerenge, jedoch keine Öltanker.

Viele Schiffe kehrten wieder um
Nach Einschätzung von John-Paul Rodriguez, Experte für Seeschifffahrt an der Texas A&M University, halten widersprüchliche Statusmeldungen Reedereien von der Durchfahrt ab. Rodriguez sagte dem Sender Al Jazeera: „Seit der Ankündigung haben Schiffe versucht, die Meerenge zu passieren ... aber es sieht so aus, als würden viele von ihnen umkehren, weil die Lage unklar ist.“ Große Reedereien würden sich wahrscheinlich nicht wohl dabei fühlen, die Meerenge zu durchfahren, bis die „derzeitige iranische Sperre vollständig aufgehoben“ sei.

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Der Analysedienst Kpler schrieb auf der Plattform X, dass die politischen Ankündigungen beider Seiten stark von der operativen Realität abwichen. Eine Rückkehr zur Normalität und die Wiederherstellung des Vertrauens der Versicherungsmärkte werde Monate in Anspruch nehmen.

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