Wirbel um SPÖ-Werbung auf Elon Musks Plattform X

Polit-Attacke von links: Die Grünen sehen wegen Werbung der SPÖ auf X, der Plattform des streitbaren US-Tech-Milliardärs Elon Musk, jetzt rot. Die grüne Mediensprecherin übt scharfe Kritik an SPÖ-Chef und Medienminister Andreas Babler. Die Roten rechtfertigen sich auch damit, X „nicht den Rechten“ überlassen zu wollen ...