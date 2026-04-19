LIVE ab 17 Uhr: Der LASK trifft auf Meister Sturm

27. Runde in Österreichs Bundesliga: Der LASK empfängt daheim Meister SK Sturm Graz. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Der LASK ist rechtzeitig vor dem Schlager-Doppel gegen Sturm wieder in Schwung gekommen. Nach einem durchwachsenen Start ins Frühjahr gelangen zuletzt Siege gegen die Wiener Austria (4:1) und in Salzburg (3:2). Mit einem weiteren Dreier würden sich die Athletiker fünf Runden vor Schluss ganz nach oben befördern. Und die Chancen stehen laut Statistik gar nicht schlecht: Der LASK gewann in der zweiten Amtszeit von Kühbauer sechs seiner acht Liga-Heimspiele, der 55-Jährige ist als Coach zudem seit fünf Meisterschaftsduellen mit den Grazern ungeschlagen (drei Siege, zwei Remis).
„Die Jungs müssen unter Feuer stehen!“
„Unser Ziel ist natürlich ein Sieg, das Ziel hat aber Sturm auch. Es wird ein Spitzenspiel und ein hartes Stück Arbeit“, sagte Kühbauer am Freitag. „Sie haben oftmals die wichtigen Spiele gewonnen. Sie haben dieses Mindset, da müssen wir vorbereitet sein.“ Von seinen Spielern erwartet der Burgenländer, dass sie brennen. „Die Jungs müssen unter Feuer stehen, wenn man die Chance hat, Meister zu werden.“ Linksverteidiger George Bello kehrt nach überstandener Verletzung in den Kader zurück, wird aber laut Kühbauer auf der Bank Platz nehmen.
Sturm fühlt sich mittlerweile in der Rolle des Gejagten wohl, vor zwei Wochen wurde bereits der Angriff von Rapid auf die Tabellenführung mit einem 2:0-Sieg abgewehrt. Ähnliches hat Fabio Ingolitsch bei seinem 50. Einsatz als Bundesliga-Trainer – dem zehnten für Sturm – mit seiner Mannschaft in Linz vor. Dort wolle man die Serie von sieben Spielen ohne Niederlage ausbauen, erklärte Ingolitsch. „Die Linzer befinden sich – wie auch wir – in sehr guter Form. Dementsprechend müssen wir von der ersten Spielminute an hellwach sein und aggressiv“, forderte der Coach.
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