Shelton holt in München seltenen US-Titel auf Sand

Rybakina besiegte beim WTA-500-Turnier in Stuttgart die Tschechin Karolina Muchova 7:5, 6:1, Kostjuk holte im ersten rein-ukrainischen Endspiel auf der Tour gegen Landsfrau Veronika Podres mit 6:3, 6:4 ihren zweiten Titel. Für Rybakina war es Titel Nummer 13. Nachdem ihr erstes Dutzend an Triumphen an verschiedenen Orten passiert war, kam es in Stuttgart zum ersten wiederholten Sieg nach 2024.