Ab wann soll ich zur Prostatauntersuchung gehen?

Probleme mit der Prostata sind häufig, gehen aber mit vielen offenen Fragen einher. Hier finden Sie die Antworten.
Natürlich ist es ein Thema, das nicht gerade gute Laune macht. Und Männer sind ja leider sowieso als Vorsorgemuffel bekannt. Eine Tatsache erfordert allerdings persönliches Engagement für die Gesundheit: Die Prostatakrebs-Früherkennung. Jährlich werden etwa 6.000 bis 7.000 Neuerkrankungen diagnostiziert. Etwa 83.000 Männer leben aktuell mit einer Prostatakrebsdiagnose. Im Zuge der jährlichen Aufklärungskampagne „Loose Tie“ der Österreichischen Krebshilfe haben Experten die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.
Ab welchem Alter sollte die Vorsorgeuntersuchung stattfinden?
Die derzeitige Empfehlung lautet für alle Männer ab 45 regelmäßig. Jene, deren Brüder und/oder Väter an Prostatakrebs erkrankt sind/waren weisen ein doppeltes Risiko auf, im Laufe ihres Lebens zu erkranken. Sie sollten sich ab 40 checken lassen.
Der PSA-Wert ist erhöht – was heißt das und was soll ich tun?
Dies kann verschiedene Ursachen haben: Entzündungen, Infektionen, gutartige Prostatavergrößerung oder (selten) Krebs. Trotzdem sollte ein erhöhter PSA-Wert ernst genommen werden. Ihr Urologe/Urologin wird das Ergebnis mit Ihnen besprechen und den Test nach einem Intervall wiederholen oder zusätzliche Untersuchungen vornehmen.
Wie aussagekräftig ist der PSA-Wert also?
Ein normaler Wert schließt Krebs nicht immer aus, ein erhöhter Wert bedeutet nicht automatisch Krebs. Der Wert ist jedoch ein wertvolles Werkzeug, um weitere Abklärungen zu planen
Ist eine Prostatauntersuchung schmerzhaft?
Die Prostatauntersuchung beginnt zunächst mit der Anamnese (Arztgespräch) und dem PSA-Bluttest. Ob anschließend eine Tastuntersuchung notwendig ist, wird individuell auf Grund der Ergebnisse und Risikofaktoren entschieden. Die Tastuntersuchung kann kurz unangenehm sein, ist aber in der Regel nicht schmerzhaft.
Wann ist eine digital-rektale Untersuchung (Tastuntersuchung) notwendig?Die digital-rektale Untersuchung (DRU) dient der Beurteilung der Prostata-Größe und -Konsistenz, wird aber nicht routinemäßig bei allen Prostata-Untersuchungen gemacht.
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