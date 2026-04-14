Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorsorge für Männer

Ab wann soll ich zur Prostatauntersuchung gehen?

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
14.04.2026 15:00
Ab 45 Jahren zur jährlichen Untersuchung zum Urologen. Bei erhöhtem Risiko auch schon früher.
Ab 45 Jahren zur jährlichen Untersuchung zum Urologen. Bei erhöhtem Risiko auch schon früher.(Bild: B. BOISSONNET / BSIP)
Porträt von Karin Podolak
Von Karin Podolak

Probleme mit der Prostata sind häufig, gehen aber mit vielen offenen Fragen einher. Hier finden Sie die Antworten.

0 Kommentare

Natürlich ist es ein Thema, das nicht gerade gute Laune macht. Und Männer sind ja leider sowieso als Vorsorgemuffel bekannt. Eine Tatsache erfordert allerdings persönliches Engagement für die Gesundheit: Die Prostatakrebs-Früherkennung. Jährlich werden etwa 6.000 bis 7.000 Neuerkrankungen diagnostiziert. Etwa 83.000 Männer leben aktuell mit einer Prostatakrebsdiagnose. Im Zuge der jährlichen Aufklärungskampagne „Loose Tie“ der Österreichischen Krebshilfe haben Experten die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.

Ab welchem Alter sollte die Vorsorgeuntersuchung stattfinden?
Die derzeitige Empfehlung lautet für alle Männer ab 45 regelmäßig. Jene, deren Brüder und/oder Väter an Prostatakrebs erkrankt sind/waren weisen ein doppeltes Risiko auf, im Laufe ihres Lebens zu erkranken. Sie sollten sich ab 40 checken lassen.

(Bild: Sherry Yates)

Der PSA-Wert ist erhöht – was heißt das und was soll ich tun?
Dies kann verschiedene Ursachen haben: Entzündungen, Infektionen, gutartige Prostatavergrößerung oder (selten) Krebs. Trotzdem sollte ein erhöhter PSA-Wert ernst genommen werden. Ihr Urologe/Urologin wird das Ergebnis mit Ihnen besprechen und den Test nach einem Intervall wiederholen oder zusätzliche Untersuchungen vornehmen.

Wie aussagekräftig ist der PSA-Wert also?
Ein normaler Wert schließt Krebs nicht immer aus, ein erhöhter Wert bedeutet nicht automatisch Krebs. Der Wert ist jedoch ein wertvolles Werkzeug, um weitere Abklärungen zu planen

Ist eine Prostatauntersuchung schmerzhaft?
Die Prostatauntersuchung beginnt zunächst mit der Anamnese (Arztgespräch) und dem PSA-Bluttest. Ob anschließend eine Tastuntersuchung notwendig ist, wird individuell auf Grund der Ergebnisse und Risikofaktoren entschieden. Die Tastuntersuchung kann kurz unangenehm sein, ist aber in der Regel nicht schmerzhaft.

Wann ist eine digital-rektale Untersuchung (Tastuntersuchung) notwendig?Die digital-rektale Untersuchung (DRU) dient der Beurteilung der Prostata-Größe und -Konsistenz, wird aber nicht routinemäßig bei allen Prostata-Untersuchungen gemacht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
14.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Herzgesundheit
Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät
Werbung
WERBUNG
MS: Ein JA zur Schwangerschaft
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
718.370 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
114.106 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
108.405 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
5939 mal kommentiert
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Innenpolitik
Ungarn: ÖVP schießt scharf, auch Kickl reagiert
2139 mal kommentiert
Ungarns Ex-Ministerpräsident Viktor Orbán und FPÖ-Chef Herbert Kickl
Außenpolitik
Der „neue Orbán“ steht vor einer Herkulesaufgabe
1394 mal kommentiert
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Vorsorge für Männer
Ab wann soll ich zur Prostatauntersuchung gehen?
Aktivierte Arthrose
Hilfe, plötzlich ist das Gelenk akut entzündet!
Deutsche preschen vor:
Verbot von Lachgas und K.o.-Tropfen ab Sonntag
Krone Plus Logo
Mit Hämorrhoiden-Test
Heikles Po-Problem: Darum ist oft das Handy schuld
Untersuchung fürs Herz
Wer braucht eigentlich ein Belastungs-EKG?

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf