Ab wann soll ich zur Prostatauntersuchung gehen?

Natürlich ist es ein Thema, das nicht gerade gute Laune macht. Und Männer sind ja leider sowieso als Vorsorgemuffel bekannt. Eine Tatsache erfordert allerdings persönliches Engagement für die Gesundheit: Die Prostatakrebs-Früherkennung. Jährlich werden etwa 6.000 bis 7.000 Neuerkrankungen diagnostiziert. Etwa 83.000 Männer leben aktuell mit einer Prostatakrebsdiagnose. Im Zuge der jährlichen Aufklärungskampagne „Loose Tie“ der Österreichischen Krebshilfe haben Experten die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengestellt.