Wirbel um Sicherheitsproblem in Apps von OpenAI

OpenAI hat am Freitag ein Sicherheitsproblem bei der Zertifizierung seiner Anwendungen für das Apple-Betriebssystem macOS eingeräumt.
Es sei ein Problem bei einem Entwicklerwerkzeug eines Drittanbieters namens Axios festgestellt worden, teilte der ChatGPT-Hersteller mit.
Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass auf Nutzerdaten zugegriffen, die Systeme oder das geistige Eigentum des Unternehmens kompromittiert oder die Software verändert worden sei.
Das Unternehmen aktualisiere nun seine Sicherheitszertifizierungen. Alle Nutzer von macOS-Rechnern müssten daher ihre OpenAI-Anwendungen auf die neueste Version aktualisieren. Damit solle verhindert werden, dass gefälschte Apps in Umlauf gebracht werden.
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