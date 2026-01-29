Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein

Geschäft mit Elektroautos rückt in den Hintergrund

Das Kerngeschäft mit Elektroautos rückt damit weiter in den Hintergrund und wird zum Auslaufgeschäft. Schon 2025 ist der Absatz geschrumpft. Neben der zunehmenden Konkurrenz bei den Fahrzeugen spielt dabei auch das Auslaufen der Elektro-Förderung in den USA eine Rolle. Auch der Einsatz von Musk für die Regierung von US-Präsident Donald Trump zum Jahresbeginn 2025 hat einige Kunden nachhaltig verschreckt. Um den Verkauf anzukurbeln, setzt das Unternehmen auf Preissenkungen und günstigere Einstiegsmodelle.