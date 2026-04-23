So gelingt Ihr Jobwechsel ohne Verluste und Sorgen

Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Arbeitsplatz und wollen auf zu neuen Möglichkeiten? Wir wollen Sie nicht davon abhalten – allerdings sehr wohl von unüberlegten Schnellschüssen. Denn Aktionen wie übereiltes Kündigen des bisherigen Jobs können Sie letztlich Geld und Nerven kosten. Und das muss ja nicht sein.