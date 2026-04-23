So gelingt Ihr Jobwechsel ohne Verluste und Sorgen

Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Arbeitsplatz und wollen auf zu neuen Möglichkeiten? Wir wollen Sie nicht davon abhalten – allerdings sehr wohl von unüberlegten Schnellschüssen. Denn Aktionen wie übereiltes Kündigen des bisherigen Jobs können Sie letztlich Geld und Nerven kosten. Und das muss ja nicht sein.
Häufig ist Unzufriedenheit mit dem aktuellen Job ein Grund, um sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Eine Kündigung ist aber erstens nicht zwingend die allerbeste Möglichkeit, zweitens sollte man überhaupt übereilte Aktionen vermeiden.
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