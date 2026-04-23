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So gelingt Ihr Jobwechsel ohne Verluste und Sorgen

Recht beraten
23.04.2026 11:41
Mit einem Lächeln vom alten Arbeitsplatz weggehen, mit Vorfreude am neuen ankommen? Wir wissen, ...
Mit einem Lächeln vom alten Arbeitsplatz weggehen, mit Vorfreude am neuen ankommen? Wir wissen, wie das geht.(Bild: LuckyBusiness)
Porträt von Silvia Schober
Von Silvia Schober

Sind Sie unzufrieden mit Ihrem Arbeitsplatz und wollen auf zu neuen Möglichkeiten? Wir wollen Sie nicht davon abhalten – allerdings sehr wohl von unüberlegten Schnellschüssen. Denn Aktionen wie übereiltes Kündigen des bisherigen Jobs können Sie letztlich Geld und Nerven kosten. Und das muss ja nicht sein.

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Häufig ist Unzufriedenheit mit dem aktuellen Job ein Grund, um sich einen neuen Arbeitsplatz zu suchen. Eine Kündigung ist aber erstens nicht zwingend die allerbeste Möglichkeit, zweitens sollte man überhaupt übereilte Aktionen vermeiden.

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