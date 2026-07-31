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Er wich gekonnt aus

Einstürzendes Haus verfehlt Scooter-Fahrer knapp

Ausland
31.07.2026 12:32
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein E-Scooter-Fahrer in den USA hatte wohl einen äußerst aufmerksamen Schutzengel: Ein dreistöckiges Haus stürzte plötzlich auf eine Straße im US-Bundesstaat New York, auf der der Lenker gerade unterwegs war. Die Trümmer verfehlten ihn nur knapp ...

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Das muss ein Riesenschock für den Lenker des Elektro-Rollers gewesen sein: Ein Video aus einer Überwachungskamera zeigt den spektakulären Vorfall am 30. Juli in Mount Vernon. Man sieht, wie erst ein Auto durch das Bild fährt, dann braust der Scooter-Fahrer in entgegengesetzter Richtung vorbei. Dann kommt ihm die Fassade entgegen. 

Der Scooter-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig – ein Ausweichmanöver bewahrte ihn vor ...
Der Scooter-Fahrer reagierte geistesgegenwärtig – ein Ausweichmanöver bewahrte ihn vor Verletzungen oder Schlimmerem.(Bild: kameraone)

Dem Rollerfahrer gelingt es, den herabstürzenden Trümmern auszuweichen. Er blieb unverletzt und kam mit dem Schrecken davon. Wäre er nur eine Sekunde später an dieser Stelle vorbeigekommen, wäre der Vorfall wohl nicht so glimpflich ausgegangen. 

Arbeiter waren gerade auf Pause
Mehrere geparkte Autos erlitten Schäden bei dem Einsturz. Zum Unglückszeitpunkt fanden Arbeiten im durch ein Feuer beschädigten Gebäude statt. Drei Arbeiter blieben ebenfalls unverletzt, weil sie das Haus für eine Pause verlassen hatten.

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