Einstürzendes Haus verfehlt Scooter-Fahrer knapp

Das muss ein Riesenschock für den Lenker des Elektro-Rollers gewesen sein: Ein Video aus einer Überwachungskamera zeigt den spektakulären Vorfall am 30. Juli in Mount Vernon. Man sieht, wie erst ein Auto durch das Bild fährt, dann braust der Scooter-Fahrer in entgegengesetzter Richtung vorbei. Dann kommt ihm die Fassade entgegen.