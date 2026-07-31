Dreiste Kidnapper zwängen in Indien Kuh in Auto

In Indien gelten Kühe als heilige Symbole – sie dürfen frei herumlaufen und werden nicht einmal behelligt, wenn sie Straßen blockieren. Doch den Entführern, die von einer Überwachungskamera festgehalten wurden, ist offenbar nichts heilig – sie schnappten sich ein Rind, das auf einer Fahrbahn lag, und zwängten den Paarhufer in ein kleines Auto.