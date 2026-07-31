Denen ist nix heilig!
Dreiste Kidnapper zwängen in Indien Kuh in Auto
Eine kuriose Tier-Entführung sorgt in Indien für Empörung: Die Täter zwangen eine Kuh in einen kleinen Pkw und brausten davon. Die Wiederkäuer gelten in dem Land als heilig.
In Indien gelten Kühe als heilige Symbole – sie dürfen frei herumlaufen und werden nicht einmal behelligt, wenn sie Straßen blockieren. Doch den Entführern, die von einer Überwachungskamera festgehalten wurden, ist offenbar nichts heilig – sie schnappten sich ein Rind, das auf einer Fahrbahn lag, und zwängten den Paarhufer in ein kleines Auto.
Kuh wehrte sich vehement, in Auto zu steigen
Die Kuh versuchte noch, sich mit Leibeskräften gegen die brutalen Täter zu wehren. Diese legten einen Strick um den Hals des Tieres – zwei Männer zerrten daran, ein dritter schob von hinten an, um es in den Pkw zu verfrachten.
Die Entführer konnten entkommen, das Video sorgte in sozialen Medien jedoch für Empörung. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, konnte den Tätern jedoch noch nicht auf die Schliche kommen.
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