„GZSZ“-Star Olivia Marei: „Brauchen klare Rechte“

Schwanger und plötzlich den Job los? Der Fall von Schauspielerin Caro Kult, die wegen ihrer Schwangerschaft eine Filmrolle verloren haben soll, sorgt aktuell für eine hitzige Debatte. „GZSZ“-Star Olivia Marei kennt das Business aus eigener Erfahrung und spricht mit krone.tv darüber. Mehr im Video.