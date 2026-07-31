„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Der charakterstarke Rottweiler-Rüde Chicco (8 Jahre) sucht ein Zuhause bei Haltern, die bereits Erfahrung mit seiner Rasse haben. Seinen Bezugspersonen gegenüber begegnet er stets freundlich und loyal, bei fremden Menschen ist er zunächst misstrauisch und braucht eine souveräne Führung. Tel.: 0732/247887.
Die beiden Degu-Männchen Toffee (am Bild) und Noisette verstehen sich prima und wollen deshalb auch am liebsten nur zusammen umziehen. Gesucht wird ein großzügiges, artgerechtes Zuhause mit vielen Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten. Tel.: 0732/247887.
Rudi (7 Jahre) ist ein Bracken-Mischling und wird in ein ruhiges Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen vermittelt. Der Rüde ist sehr sensibel und braucht seine Zeit, um Vertrauen zu fassen. Er orientiert sich gerne an seinen Bezugspersonen und benötigt klare Strukturen. Aufgrund seiner Rasse verfügt er außerdem über einen Jagdtrieb. Tel.: 0732/247887.
Die beiden Kater Jimmy (8 Jahre) und Jonny (7 Jahre) sind beste Freunde und werden nur gemeinsam vergeben. Jonny ist offen und menschenbezogen, Jimmy hingegen anfangs etwas zurückhaltender. Ein ruhiges Zuhause mit Freigang-Möglichkeit wäre perfekt. Jimmy braucht wegen seiner Herzerkrankung täglich Medikamente. Wer gibt den beiden Samtpfoten eine Chance? Tel.: 0732/247887.
Die 13-jährige Owtscharka-Hündin Nala wird zu Menschen mit Hundeerfahrung vergeben. Sie hat getreu ihrer Rasse einen starken Beschützerinstinkt und liebt es, das Gründstück zu bewachen. Fremden begegnet sie skeptisch, hat sie jedoch erst einmal Vertrauen gefasst, zeigt sich Nala sehr anhänglich und loyal. Tel.: 0732/247887.
Die zweijährige Katze Shizuka ist ausgesprochen freundlich und liebt jede Form der Aufmerksamkeit. Im neuen Zuhause möchte sie gerne gesicherten Freigang nutzen dürfen. Aufgrund einer Herzerkrankung müssen ihr zweimal täglich Medikamente verabreicht werden. Wer sich davon nicht abschrecken lässt, gewinnt eine verschmuste und dankbare Begleiterin fürs Leben. Tel.: 0732/247887.
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