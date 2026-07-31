„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Rudi (7 Jahre) ist ein Bracken-Mischling und wird in ein ruhiges Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen vermittelt. Der Rüde ist sehr sensibel und braucht seine Zeit, um Vertrauen zu fassen. Er orientiert sich gerne an seinen Bezugspersonen und benötigt klare Strukturen. Aufgrund seiner Rasse verfügt er außerdem über einen Jagdtrieb. Tel.: 0732/247887.