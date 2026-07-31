Spiderman: Irre Stunts und außergewöhnlicher Dreh

Nach seiner Rolle in „The Odysee“ startet Tom Holland gleich mit einem neuen Blockbuster im Kino. In „Spiderman: Brand New Day“ stellt sich Peter Parker wieder Gefahren und Feinden, die ihn und seine Welt bedrohen. Wir liefern spannende Einblicke zum Dreh des neuen Marvel-Film. Mehr dazu im Video.