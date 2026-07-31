Prinzessin Isabella verzichtet freiwillig auf Sold

Reformierte Wehrpflicht in Dänemark

Mit ihrem Dienst schreibt Isabella zudem Geschichte. Sie gehört zu den ersten jungen Frauen, die die reformierte und auf elf Monate verlängerte Wehrpflicht in Dänemark absolvieren. Ab Montag heißt es für die Prinzessin deshalb: Kasernenalltag statt Königsschloss – allerdings ganz ohne Sold vom Staat.