Prinzessin Isabella verzichtet freiwillig auf Sold

Wenn Prinzessin Isabella (19) am Montag ihren Militärdienst antritt, wird sie in Uniform genau dieselben Strapazen erleben wie ihre Kameradinnen und Kameraden. Einen entscheidenden Unterschied gibt es allerdings: Die Tochter von König Frederik X. (58) nimmt kein Geld vom Staat.
Die dänische Prinzessin beginnt am 3. August ihren elfmonatigen Wehrdienst beim Gardehusaren-Regiment in Slagelse. Wie das dänische Königshaus gegenüber dem dänischen Medium „Ekstra Bladet“ bestätigte, verzichtet Isabella während ihrer gesamten Ausbildung auf sämtliche staatlichen Leistungen.
Kein Sold und keine steuerfreien Zuschüsse
Normalerweise erhalten dänische Wehrpflichtige monatlich rund 9.000 dänische Kronen (etwa 1.200 Euro) Sold. Hinzu kommen steuerfreie Zuschüsse für Verpflegung und Lebenshaltungskosten von rund 8.200 dänischen Kronen (etwa 1.100 Euro) pro Monat.
Über die gesamte Dienstzeit von elf Monaten hätte sich das auf rund 189.000 dänische Kronen summiert – umgerechnet knapp 25.300 Euro. Auf diese Summe verzichtet die Prinzessin freiwillig.
Finanziell trifft Isabella diese Entscheidung allerdings kaum. Statt vom Militär bezahlt zu werden, wird sie weiterhin von ihren Eltern, König Frederik X. und Königin Mary (54), unterstützt. Die Ausgaben für die Kinder des Königspaars werden über die millionenschwere Apanage der dänischen Königsfamilie gedeckt.
Ganz neu ist dieser royale Verzicht nicht. Bereits Isabellas älterer Bruder, Kronprinz Christian (20), lehnte während seines Wehrdienstes beim selben Regiment jede staatliche Bezahlung ab. Er setzte anschließend seine militärische Laufbahn fort und wurde im Juni dieses Jahres zum Leutnant ernannt.
Reformierte Wehrpflicht in Dänemark
Mit ihrem Dienst schreibt Isabella zudem Geschichte. Sie gehört zu den ersten jungen Frauen, die die reformierte und auf elf Monate verlängerte Wehrpflicht in Dänemark absolvieren. Ab Montag heißt es für die Prinzessin deshalb: Kasernenalltag statt Königsschloss – allerdings ganz ohne Sold vom Staat.
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