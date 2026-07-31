„Supernacht“ im August bringt doppeltes Spektakel

Der 12. August hält für die Österreicher aber noch ein weiteres Highlight bereit. Denn in der Nacht auf den 13. August können – bei wolkenlosem Himmel – zahlreiche Sternschnuppen beobachtet werden. Dafür sind die Bedingungen laut den Wiener Volkshochschulen besonders gut, denn zu dieser Zeit ist auch Neumond – es gibt also kein störendes Mondlicht. Der bekannte Meteorstrom der Perseiden erreicht nämlich in der Nacht sein Maximum.