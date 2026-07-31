Bäume statt Beton, Schatten statt neuer Straßen

Gamon sieht das Land in der Pflicht

Auch die NEOS stimmen in die Kritik von „KlimaVOR!“ mit ein. „Bodensee auf Rekordtief, Gemeinden am Wasserlimit, See- und Strandbäder geschlossen und die Alpwirtschaft unter Druck – die Klimawandelanpassungsstrategie des Landes beschreibt diese Risiken seit Monaten, bleibt bei den Lösungen aber zu unverbindlich. Das Land muss endlich ins Tun kommen“, spricht Klubobfrau Claudio Gamon Klartext. „Bis heute gibt es weder einen konkreten Gesetzesentwurf zur angekündigten Novelle des Naturschutzgesetzes noch einen nachvollziehbaren Maßnahmenplan. Wieder einmal ist es bei Ankündigungen geblieben.“ Als Obfrau des Umwelt- und Klimaschutzausschusses wird Gamon das Thema im Herbst auf die Tagesordnung setzen und einen eigenen Ausschuss fordern, idealerweise unter Einbeziehung von Expertinnen und Experten.