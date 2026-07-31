Akuter Wassermangel bringt Bauern in Existenzangst

Als Landwirt Johann R. kürzlich den Brunnen seines Hofes in Pischelsdorf/E. in Oberösterreich inspizierte, wurde ihm rasch klar: Das vorhandene Wasserreservoir wird bald ausgeschöpft sein. Eine Vorstellung, die beim 46-Jährigen Existenzängste aufkommen ließ. Er kontaktierte eine Fachfirma, die aktuell mit Aufträgen „überrannt“ wird.