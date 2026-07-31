„Do bleib i!“ So trotzt ÖSV-Star der Gluthitze

Knapp 40 Grad sollen es am Freitag in Österreich werden. Da hilft oft nur der Sprung ins kühle Nass! ÖSV-Star Conny Hütter zeigt auf Facebook wie sie gegen die Gluthitze im Land kämpft.
„Do bleib i heut in ganzen Tag“, schreibt unsere Speed-Lady neben ihren Beitrag auf Social Media. Mehrere Fotos zeigen die 33-jährige Steirerin in einem Wildbach – inklusive begeistertem Lächeln.
Erst im Mai hatte Hütter, die bei den Olympischen Spielen in Cortina im Super-G die Bronzemedaille gewonnen hat, entschieden noch eine Saison dranzuhängen. Die Steirerin feierte im Weltcup zehn Siege in Abfahrt und Super-G, holte bei der WM 2023 außerdem die Bronze-Medaille.
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