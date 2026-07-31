70-Jähriger bedrohte Hotelgast mit Schusswaffe

Als die Polizeikräfte eintrafen, wurden die Gäste vor dem Hotel und auch im Erdgeschoss vorsorglich evakuiert und aus dem Gefahrenbereich gebracht. Auf einem Balkon des Gebäudes wurde der 70-Jährige dann von den Beamten entdeckt, seine Lebensgefährtin öffnete den Polizisten schließlich die Wohnungstüre und er wurde festgenommen und zur PI Schladming gebracht.