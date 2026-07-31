70-Jähriger bedrohte Hotelgast mit Schusswaffe

In einem Hotel in Schladming kam es Donnerstagabend zu einem erschütternden Vorfall: Ein 70-Jähriger bedrohte einen US-Hotelgast (30) mit einer Schusswaffe und äußerte dabei antisemitische Parolen. Der Mann wurde festgenommen.
Am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr kam es zu dem Vorfall in einem Hotel in Schladming. „Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein im Hotel wohnhafter 70-Jähriger einen 30-jährigen US-Amerikaner mit einer Schusswaffe bedroht haben“, berichtet die Polizei. Der Tatverdächtige soll dem 30-jährigen Hotelgast dabei auch eine für die Schusswaffe passende Patrone gezeigt und dabei die Worte „Juden verschwindet“ als Drohung verwendet haben.
Als die Polizeikräfte eintrafen, wurden die Gäste vor dem Hotel und auch im Erdgeschoss vorsorglich evakuiert und aus dem Gefahrenbereich gebracht. Auf einem Balkon des Gebäudes wurde der 70-Jährige dann von den Beamten entdeckt, seine Lebensgefährtin öffnete den Polizisten schließlich die Wohnungstüre und er wurde festgenommen und zur PI Schladming gebracht.
„Bei einer anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten stellten die Polizisten den vom Opfer beschriebenen Revolver versteckt in einer Schublade sicher“, berichtet die Polizei. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hat die Ermittlungen übernommen.
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