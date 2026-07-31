Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Juden verschwindet“

70-Jähriger bedrohte Hotelgast mit Schusswaffe

Steiermark
31.07.2026 14:15
Schwieriger Einsatz für die Polizei (Symbolbild)
Schwieriger Einsatz für die Polizei (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In einem Hotel in Schladming kam es Donnerstagabend zu einem erschütternden Vorfall: Ein 70-Jähriger bedrohte einen US-Hotelgast (30) mit einer Schusswaffe und äußerte dabei antisemitische Parolen. Der Mann wurde festgenommen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Donnerstagabend gegen 21.40 Uhr kam es zu dem Vorfall in einem Hotel in Schladming. „Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein im Hotel wohnhafter 70-Jähriger einen 30-jährigen US-Amerikaner mit einer Schusswaffe bedroht haben“, berichtet die Polizei. Der Tatverdächtige soll dem 30-jährigen Hotelgast dabei auch eine für die Schusswaffe passende Patrone gezeigt und dabei die Worte „Juden verschwindet“ als Drohung verwendet haben.

Als die Polizeikräfte eintrafen, wurden die Gäste vor dem Hotel und auch im Erdgeschoss vorsorglich evakuiert und aus dem Gefahrenbereich gebracht. Auf einem Balkon des Gebäudes wurde der 70-Jährige dann von den Beamten entdeckt, seine Lebensgefährtin öffnete den Polizisten schließlich die Wohnungstüre und er wurde festgenommen und zur PI Schladming gebracht. 

Lesen Sie auch:
Die Beamten nahmen den Mann noch in der Nacht fest.
Mann (48) festgenommen
Mit Messer: Steirer drohte Partnerin umzubringen
31.07.2026
Verletzter Beamter
Straßenbahn prallte gegen Polizeiauto in Graz
31.07.2026

„Bei einer anschließenden Durchsuchung der Räumlichkeiten stellten die Polizisten den vom Opfer beschriebenen Revolver versteckt in einer Schublade sicher“, berichtet die Polizei. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung (LSE) hat die Ermittlungen übernommen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
31.07.2026 14:15
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Schladming
Polizei
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
127.840 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
85.457 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Tirol
Unwetter: Spur der Verwüstung, Video zeigt Mure
82.347 mal gelesen
Das Unwetter sorgte für eine Spur der Verwüstung. Links das Klärwerk in Sölden. Rechts ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
2349 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1104 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
963 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf