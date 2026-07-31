LIVE: Traiskirchen muss nach Scheiblingkirchen

Es ist alles angerichtet! Mit insgesamt fünf statt der bisherigen drei Regionalligen startet heute die neue Saison der 3. Liga. Unser Livespiel (ab 18.55 Uhr auf krone.tv) bringt uns in der Regionalliga Ost gleich ein Derby. Aufsteiger Scheiblingkirchen empfängt zu Hause den Titelanwärter Traiskirchen. Auf fan.at gibt es die Livestreams der übrigen Partien zu sehen.