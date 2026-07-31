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Rucks Nachfolgerin

Die Baustellen der neuen Wiener Kammer-Chefin

Wirtschaft
31.07.2026 08:00
Porträt von Rainer Fleckl
Porträt von Nikolaus Frings
Von Rainer Fleckl und Nikolaus Frings

Margarete Kriz-Zwittkovits übernimmt die Führung im Wiener Wirtschaftsbund und in der Wirtschaftskammer Wien. Sie galt als Rucks rechte Hand und will einen „Neubeginn“ organisieren. Die „Krone“ kennt die Baustellen.   

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Die Ereignisse hätten „zu nachvollziehbaren Irritationen geführt, die von unserer eigentlichen Arbeit abgelenkt haben“. Im ersten Statement rückte Margarete Kriz-Zwittkovits zart von ihrem Vorgänger Walter Ruck ab.

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