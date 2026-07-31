Darf man beim eigenen Alter schummeln?

Ich bin mit dem heutigen Tag 57 Jahre, 3 Monate und 21 Tage alt. Und so sehe ich auch aus. Die meisten Menschen schätzen mich auf dieses Alter, und nur wenige halten mich für gleich alt wie meine zehn Jahre ältere Schwester. Aber das dürfte eher dem bemerkenswert jungen Aussehen meiner Schwester zuzuschreiben sein und weniger dem Verdacht, dass ich zehn Jahre älter aussehen könnte, als ich bin. Was davon auch zutrifft: Ich habe kein Problem mit der wahren Anzahl der Tage, Monate und Jahre, die ich auf diesem Planeten verbracht habe. Anderen geht es da anders.