Darf man beim eigenen Alter schummeln?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute nimmt er sich alle jenen an, die mit ihrem biologischen Alter Probleme haben.
Ich bin mit dem heutigen Tag 57 Jahre, 3 Monate und 21 Tage alt. Und so sehe ich auch aus. Die meisten Menschen schätzen mich auf dieses Alter, und nur wenige halten mich für gleich alt wie meine zehn Jahre ältere Schwester. Aber das dürfte eher dem bemerkenswert jungen Aussehen meiner Schwester zuzuschreiben sein und weniger dem Verdacht, dass ich zehn Jahre älter aussehen könnte, als ich bin. Was davon auch zutrifft: Ich habe kein Problem mit der wahren Anzahl der Tage, Monate und Jahre, die ich auf diesem Planeten verbracht habe. Anderen geht es da anders.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.