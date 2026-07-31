Philipp lässt grüßen – und wir bewegen uns weiter!

Mit jeder Bewegungseinheit mit Philipp stärken wir unseren Körper und schaffen eine wertvolle Routine für unsere Gesundheit. Gemeinsam fällt das Dranbleiben leichter! Apropos Philipp: in der neuesten Grußbotschaft lässt er uns wissen, wie es ihm nach der Augen-OP geht und wann er wieder live zurück auf der Turnmatte im TV-Studio sein wird (siehe Video oben)!