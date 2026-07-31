Geldgier im Fußball! Ende der schönsten Nebensache

Für viele ist Fußball die schönste Nebensache der Welt. Allerdings werden Geldgier und Kommerzialisierung immer größer. Zerstören Hydration Breaks & Co. den Fußball? Außerdem beleuchten Stefan Maierhofer, Tom Steiger und Marco Cornelius im „sportkrone Inside“-Podcast den Auftakt der heimischen Bundesliga und werfen einen genaueren Blick auf die Europacupstarter. Der Expertentipp der Runde darf natürlich auch nicht fehlen.