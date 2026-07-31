Schmuck weg: Falscher Polizist kam mit Fahrrad

Schmuck und Golddukaten ist ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See jetzt los. Der betagte Mann hatte Donnerstagmittag einen Anruf von einer männlichen Person erhalten, welche sich als Polizist aus Deutschland ausgab. Tatsächlich handelte es sich allerdings um einen Betrüger, der den Burgenländer in eine fiese Falle lockte. Er erzählte dem 80-Jährigen, dass dessen Tochter in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt sei und festgenommen wurde.