Schmuck weg: Falscher Polizist kam mit Fahrrad

Telefonbetrüger haben im Bezirk Neusiedl am See zugeschlagen und einem Pensionisten verschiedene Wertsachen entlockt.
Schmuck und Golddukaten ist ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Neusiedl am See jetzt los. Der betagte Mann hatte Donnerstagmittag einen Anruf von einer männlichen Person erhalten, welche sich als Polizist aus Deutschland ausgab. Tatsächlich handelte es sich allerdings um einen Betrüger, der den Burgenländer in eine fiese Falle lockte. Er erzählte dem 80-Jährigen, dass dessen Tochter in einen Unfall mit Todesfolge verwickelt sei und festgenommen wurde.
Freilassung durch hohe Kaution
Nur durch eine Kaution könne eine Freilassung erwirkt werden. Dabei handelte es sich jedoch um ein Lügenmärchen, das immer wieder von Telefonbetrügern angewandt wird, um vor allem älteren Menschen ihr Erspartes oder Wertsachen zu entlocken. Im Fall des 80-Jährigen ging die Finte leider auf.
Der „Polizist“ und der Senior einigten sich darauf, dass Schmuck und Goldmünzen im Wert von mehr als 10.000 Euro als Kaution abgeholt werden. Einige Zeit nach dem Telefonat kam tatsächlich ein unbekannter Mann mit dem Fahrrad an der Adresse des Opfers vorbei und nahm die Wertsachen an sich, bevor er das Weite suchte.
Polizei warnt vor Betrugsmasche
Erst später kam dem 80-Jährigen die Sache komisch vor und er verständigte die echte Polizei. Da war es aber schon zu spät. Die Exekutive warnt nun erneut, keinesfalls Daten, Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte zu übergeben.
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