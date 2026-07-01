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Paketsteuer: Fairer Wettbewerb oder sozial unfair?

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01.07.2026 17:09
Pünktlich zum ersten Juli hat uns die Regierung eine neue Steuer zugestellt: Auch auf Sendungen ...
Pünktlich zum ersten Juli hat uns die Regierung eine neue Steuer zugestellt: Auch auf Sendungen unter einem Wert von 150 Euro wird nun eine Abgabe fällig.(Bild: AP/Richard Drew)
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Millionen Pakete aus dem Ausland landen jährlich vor europäischen Haustüren. Für sogenannte Kleinsendungen bis 150 Euro galt bisher eine Zollfreigrenze – seit 1. Juli ist damit Schluss. Das freut heimische Unternehmen, die mit den Preisen der Billiganbieter kaum mithalten können. Gleichzeitig könnte die neue Regelung sozial Schwächere treffen, die auf günstige Angebote angewiesen sind. Wie sehen Sie das?

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Drei Euro mehr: Auf den ersten Blick klingt das nach einem überschaubaren Betrag. Doch die neue Paketsteuer kann sich schnell summieren. Denn die Abgabe fällt für jede Warengruppe innerhalb einer Bestellung an. Wer etwa eine Tasche und eine Powerbank kauft, zahlt bereits sechs Euro zusätzlich. Die Maßnahme soll europäische Händler stärken und die milliardenschwere Paketflut aus Asien eindämmen. Kritik richtet sich jedoch vor allem gegen die soziale Verträglichkeit der neuen Abgabe.

Schutz für heimische Händler – auf Kosten der Konsumenten?
Befürworter der Maßnahme führen vor allem fairere Wettbewerbsbedingungen für heimische Unternehmen ins Feld. Europäische Betriebe kämpfen mit strengeren Standards, höheren Abgaben und steigenden Produktionskosten. Die neue Regelung soll deshalb gleiche Voraussetzungen im Wettbewerb schaffen und die lokale Wirtschaft stärken.

Kritiker halten dagegen, dass gerade Menschen mit kleinerem Budget häufig auf günstige Online-Angebote angewiesen sind. Wenn aus vermeintlichen Schnäppchen durch zusätzliche Gebühren plötzlich deutlich höhere Kosten werden, könnte das die finanzielle Belastung vieler Haushalte weiter erhöhen.

Wie sehen Sie das? Ist die Paketsteuer ein sinnvoller Schutz für heimische Betriebe und europäische Standards? Oder werden damit vor allem jene zur Kasse gebeten, die auf günstige Einkaufsmöglichkeiten angewiesen sind? Sollten Billigimporte stärker reguliert werden oder braucht es andere Lösungen für einen fairen Wettbewerb? Diskutieren Sie mit uns und teilen Sie Ihre Meinung.

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