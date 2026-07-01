Paketsteuer: Fairer Wettbewerb oder sozial unfair?

Schutz für heimische Händler – auf Kosten der Konsumenten?

Befürworter der Maßnahme führen vor allem fairere Wettbewerbsbedingungen für heimische Unternehmen ins Feld. Europäische Betriebe kämpfen mit strengeren Standards, höheren Abgaben und steigenden Produktionskosten. Die neue Regelung soll deshalb gleiche Voraussetzungen im Wettbewerb schaffen und die lokale Wirtschaft stärken.

Kritiker halten dagegen, dass gerade Menschen mit kleinerem Budget häufig auf günstige Online-Angebote angewiesen sind. Wenn aus vermeintlichen Schnäppchen durch zusätzliche Gebühren plötzlich deutlich höhere Kosten werden, könnte das die finanzielle Belastung vieler Haushalte weiter erhöhen.