Neue Krebs-Früherkennung spart unnötige Eingriffe

PSA-Test brachte ersten großen Fortschrit

Bereits die Einführung des PSA-Tests in den 1990er-Jahren markierte einen Wendepunkt. Laut dem Leiter der Universitätsklinik für Urologie an der MedUni Wien/AKH, Shahrokh Shariat, konnte die Sterblichkeit durch Prostatakrebs dadurch um 51 Prozent gesenkt werden. Während früher etwa jeder zweite Betroffene starb, ist diese Zahl heute deutlich geringer.