KI-Models erobern zunehmend den Online-Handel

KI schon im deutschen Online-Handel angekommen

In Deutschland sind KI-Models keine Zukunftsmusik mehr. Der Hamburger Versandhändler Otto setzt nach eigenen Angaben bereits generative KI ein, um fotorealistische Modelbilder synthetischer, fiktiver Personen zu erzeugen. Neue Kollektionen könnten so innerhalb weniger Stunden online verfügbar sein. Die Nutzung sei auf den Online-Shop begrenzt und erfolge nur bei Produktpräsentationen, in denen zuvor ohnehin keine realen Menschen zu sehen gewesen seien, heißt es vom Unternehmen. KI schließe damit vor allem jene Lücken, in denen klassische Fotoproduktionen wirtschaftlich oder organisatorisch an Grenzen stoßen.