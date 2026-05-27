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Tragischer Unfall

Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot

Ausland
27.05.2026 15:07
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstag in Astrachan, einer Stadt an der Wolga in Russland, gekommen. Starke Windböen brachten einen Baukran zum Kippen. Der Kranführer kam dabei in seinem umstürzenden Arbeitsgerät zu Tode.

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In dem Video ist zu sehen,  wie der Turmdrehkran bei starkem Wind und schlechter Sicht auf der Baustelle plötzlich zu kippen beginnt und schließlich komplett umstürzt. Beim Aufprall am Boden sind Funken zu sehen (siehe oben).

Die regionalen Behörden leiteten Ermittlungen zur Unglücksursache ein, der Fall wurde gemäß Artikel 143 des russischen Strafgesetzbuches wegen Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften eingestuft, heißt es.

(Bild: kameraOne (Screenshot))

Mitarbeiter der zuständigen Behördengaben gaben an, dass man derzeit alle Umstände des Vorfalles untersuche.

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