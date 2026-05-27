Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Zu einem tragischen Unfall ist es am Dienstag in Astrachan, einer Stadt an der Wolga in Russland, gekommen. Starke Windböen brachten einen Baukran zum Kippen. Der Kranführer kam dabei in seinem umstürzenden Arbeitsgerät zu Tode.
In dem Video ist zu sehen, wie der Turmdrehkran bei starkem Wind und schlechter Sicht auf der Baustelle plötzlich zu kippen beginnt und schließlich komplett umstürzt. Beim Aufprall am Boden sind Funken zu sehen (siehe oben).
Die regionalen Behörden leiteten Ermittlungen zur Unglücksursache ein, der Fall wurde gemäß Artikel 143 des russischen Strafgesetzbuches wegen Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften eingestuft, heißt es.
Mitarbeiter der zuständigen Behördengaben gaben an, dass man derzeit alle Umstände des Vorfalles untersuche.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.